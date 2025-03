Surprise, un club va virer le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les discussions sont au point mort avec la Mairie de Paris, le PSG chercherait déjà un nouveau site pour construire son nouveau stade. Par conséquent, le Parc des Princes pourrait se retrouver sans résident. Mais pas pour très longtemps. Et pour cause, l’émergence du Paris FC pousse encore un peu plus dehors le club détenu par le Qatar.

Ce n'est pas un secret, le PSG cherche à construire un nouveau stade afin d'être propriétaire de son enceinte, alors que la Mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes. Dans cette optique, plusieurs options seraient étudiées, ce qui tend à confirmer le départ du PSG, comme le confirme le journaliste de RMC Arthur Perrot. Et le remplaçant des champions de France semble tout trouvé.

Le Paris FC bientôt au Parc ?

« Très clairement, on sent très bien ces derniers jours qu’il y a une piste qui se dégage et sort un peu du lot, c’est donc le site de Massy. C’est à 20kms de Paris et c’est très bien desservi, cela pousse certains dirigeants parisiens d’aller vers cette option. Mais il n’y a rien d’acté. Chacun fait son lobbying (…) Le PSG ne fait pas de son avenir le résultat des élections municipales, ils pensent qu’ils ont assez patienté et ne mise pas tout sur un changement de municipalité (...) C'est très difficile à accepter, mais le PSG pense être allé au bout », explique-t-il dans le podcast de RMC l’After Paris.

«Le Parc des Princes est solution toute trouvée pour revoir le Paris FC»

Également invité à évoquer, le journaliste de RMC Jimmy Braun évoque la possibilité de voir le Paris FC prendre la place du PSG au Parc des Princes : « Les discussions avec la mairie ont changé concernant le Parc des Princes. Car désormais, avec l’émergence du Paris FC, il est clair que le Parc des Princes ne se retrouvera pas sans club résident. Si le Paris Saint-Germain part, et que le Paris FC est en Ligue 1, sachant que c’est un projet compliqué que de renouveler leur contrat avec Charléty et que Jean-Bouin est une solution transitoire, le Parc des Princes est solution toute trouvée pour revoir le Paris FC au Parc, puisqu’à la base, c'est lui qui jouait dans ce stade avant l’apparition. Le Parc des Princes ne sera pas vide, c’est un moyen de pression supplémentaire pour la ville ».