Mercato - ASSE : Tout est enfin réglé pour l'arrivée de Pascal Dupraz !

Mis à pied par l'ASSE, Claude Puel aurait rendez-vous avec sa direction ce mardi après-midi pour finaliser son départ. Après avoir officialisé le licenciement de leur entraineur, les Verts compteraient annoncer l'arrivée de Pascal Dupraz pour prendre sa succession. Alors qu'il devrait prendre ses fonctions ce mercredi ou ce jeudi, l'ancien du Toulouse FC devrait être accompagné de son préparateur physique, Baptiste Hamid, et de Julien Sablé en tant que coach numéro 2.

Alors que le début de saison de l'ASSE est un véritable cauchemar, Claude Puel a été mis à pied par sa direction. En attendant de finaliser le départ de son entraineur et d'installer son successeur, la direction des Verts a décidé de compter sur Julien Sablé en tant qu'intérimaire. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ASSE a déjà choisi l'héritier officiel de Claude Puel : Pascal Dupraz. Selon nos informations du 5 décembre, l'arrivée de l'ex-coach du Toulouse FC chez les Verts est presque actée. Pour officialiser la signature de Pascal Dupraz, le club du forez attendrait simplement de finaliser le départ de Claude Puel.

D'après les indiscrétions de L'Equipe , Claude Puel devrait être au centre sportif Robert-Herbin ce mardi après-midi pour négocier son départ avec la direction de l'ASSE. Si les deux parties parviennent à trouver un accord, Claude Puel devrait quitter officiellement les Verts ce mardi soir ou ce mercredi. Alors qu'ils préfèreraient se séparer à l'amiable, plutôt que de tenter une rupture pour faute grave avec un procès devant les Prud'hommes, les dirigeants stéphanois devraient débourser une somme comprise entre 1,5 et 1,8M€ pour le départ de Claude Puel. Et une fois que ce dernier n'appartiendra plus à l'ASSE, Pascal Dupraz pourrait débarquer et prendre sa place.

