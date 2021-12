Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Deux autres pistes activées pour cet hiver ?

Publié le 13 décembre 2021 à 19h10 par A.C.

Le mercato hivernal ouvre ses portes dans quelques semaines et l'ASSE semble déjà avoir tout préparé, alors que le remplaçant de Claude Puel ne devrait pas tarder à arriver.

Le 22 décembre prochain, un nouvel entraineur pourrait être sur le bord du terrain pour la rencontre entre le FC Nantes et Saint-Étienne. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Pascal Dupraz est en approche et il remplacera donc Claude Puel et mettra fin à l'intérim de Julien Sablé... qui semble très pessimiste pour l'avenir. « Saint-Étienne est en grande difficulté, en danger. Ce n'est pas un changement d'entraîneur, un changement de système, ou une semaine d'entraînement qui va changer les choses. Le mal est plus profond, on est en convalescence » a expliqué l'ancien milieu de l'ASSE après la défaite face au Stade de Reims (2-0). « Il va falloir faire front et retrouver de la sérénité. On a de la qualité, il y a des manques, mais on vaut mieux que là où on est (20e). Il faut retrouver de la solidité, les fondations, c'est la défense. Il faut qu'on augmente notre qualité de jeu ». La solution pourrait venir du mercato hivernal, même si les Verts ne semblent pas avoir des grands moyens pour investir.

Un milieu de terrain et un attaquant pour Pascal Dupraz ?