Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une premiere recrue offerte à Dupraz !

Publié le 13 décembre 2021 à 18h10 par A.C.

Libre de tout contrat depuis le 21 septembre dernier et la fin de son aventure au FC Séville, Joris Gnagnon devrait rebondir à l'ASSE cet hiver.

Cet hiver, l'ASSE va devoir renforcer son effectif pour espérer pouvoir quitter la dernière place de Ligue 1 et donc éviter la relégation en fin de saison. L'enveloppe ne va pas être énorme, puisque les Verts traversent une période délicate et ils vont devoir verser près de 3M€ après le licenciement de Claude Puel, qui comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com pourra être remplacé par Pascal Dupraz. Le nom de la première recrue hivernal semble déjà être connu, puisque c'est Joris Gnagnon qui va poser ses valises dans le Forez. Actuellement sans contrat, le défenseur passé par le FC Séville et le Stade Rennais ne serait toutefois pas au top de sa forme à en croire les récentes indiscrétions de L’Équipe .

Gnagnon, c'est fait !