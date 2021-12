Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle révélation à 400 000€ dans ce dossier brûlant !

Publié le 13 décembre 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Toujours en quête de son nouvel entraîneur, l’ASSE devrait acter la nomination de Pascal Dupraz dans les prochains jours. Mais les Verts doivent composer avec une enveloppe à ne pas dépasser pour respecter son budget…

Pascal Dupraz sur le banc de l’ASSE, c’est imminent ! Comme le10sport.com vous l’avait annoncé en exclusivité dès le 5 décembre dernier, l’ancien entraîneur du SM Caen a quasiment acté son arrivée dans le Forez et fait désormais office de priorité, d’autant que L’EQUIPE confirme dans ses colonnes du jour que David Guion a refusé le poste. Et pour cause, l’ancien entraîneur du Stade de Reims était hors de portée sur le plan financier pour l’ASSE…

Une enveloppe de 400 000€ pour le salaire de l’entraîneur

Selon le quotidien sportif, l’ASSE disposerait d’une enveloppe bien définie de 400 000€ pour dénicher son nouvel entraîneur, à répartir de la manière suivante : 30 000€ de salaire brut par mois ainsi qu’une prime de 200 000€ à verser en cas de maintien en fin de saison. Affaire à suivre…