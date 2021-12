Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ cet hiver ? La réponse de Pochettino !

Publié le 13 décembre 2021 à 9h45 par A.M.

Malgré la situation de Mauro Icardi au PSG, Mauricio Pochettino semble compter sur son compatriote et annonce qu'il espère le conserver cet hiver.

Prêté par l'Inter Milan en toute fin du mercato d'été 2019, Mauro Icardi a été transféré définitivement au PSG quelques mois plus tard, mais les prestations de l'attaquant argentin n'ont jamais convaincu après des débuts pourtant remarqués. Pire encore, le club de la capitale souhaiterait désormais s'en séparer dès cet hiver et un retour en Serie A ne serait pas à exclure, notamment vers la Juventus qui semble toujours intéressée. D'ailleurs, Mauro Icardi est désormais très peu utilisé comme en témoigne son entrée en jeu tardive dimanche soir contre l'AS Monaco malgré l'absence de Neymar (2-0).

Pochettino retient Icardi