Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Pochettino prête à plier bagage cet hiver ?

Publié le 13 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Conjointe et représentante de Mauro Icardi, Wanda Nara aurait déjà démarché plusieurs clubs dont la Juventus dans le cadre d’un départ de l’attaquant du PSG en janvier.

Avec l’arrivée de Lionel Messi en provenance du FC Barcelone lors de la dernière intersaison, le temps de jeu de Mauro Icardi a été encore plus diminué, lui qui semblait déjà être dans l’ombre de Moise Kean la saison passée. Mauricio Pochettino privilégie un 4-3-3 dans lequel Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont alignés devant lorsque les trois internationaux sont aptes à jouer. Et quand bien même l’un se retrouve blessé, ce qui est actuellement le cas de Neymar, l’option Angel Di Maria est régulièrement préférée par l’entraîneur du PSG. En outre, une affaire extra conjugale a compliqué la première partie de saison d’Icardi au PSG cette saison, sa conjointe étant également sa représentante. Et Wanda Nara préparerait en coulisse le départ de l’attaquant du PSG.

Un départ d’Icardi lors du prochain mercato ?