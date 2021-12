Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo joue à un jeu dangereux avec Icardi !

Publié le 11 décembre 2021 à 16h30 par A.C.

Barré par la concurrence et décidément pas en réussite cette saison, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain... et Leonardo a tout intérêt à boucler ce dossier rapidement !

Lorsque Leonardo a conclu son prêt en 2019, tout le monde a crié au coup de génie. Mauro Icardi sortait certes de mois difficiles à l’Inter, mais il en a été le capitaine plusieurs années et surtout, s’est affirmé comme l’un des meilleurs buteurs de Serie A. Pourtant, ça n’a jamais semblé coller avec le Paris Saint-Germain. Entre la concurrence avec Edinson Cavani, les supposés problèmes avec Neymar et Kylian Mbappé ainsi que la récente arrivée de Lionel Messi cet été, Icardi ne s’est jamais imposé au PSG. Ainsi, son départ devient peu à peu une évidence, alors que les Parisiens regardent déjà ailleurs avec Erling Haaland, Robert Lewandowski ou encore Dušan Vlahović.

Un prix ahurissant fixé par Leonardo

Il Corriere dello Sport confirme ce samedi que Leonardo ne veut plus entendre parler de Mauro Icardi. Ses prestations et surtout son maigre rendement sont évidemment dans le viseur du directeur sportif du Paris Saint-Germain, mais il ne faut oublier les récents évènements concernant le couple qu’Icardi forme avec Wanda Nara. S'il souhaite le vendre, Leonardo ne semble pas être disposé à le brader, puisque Il Corriere assure qu’il ne réclamerait pas moins de 50M€ ! Une somme importante, beaucoup trop importante au vu de la situation de crise actuelle, surtout pour un joueur qui n’a que peu joué avec le PSG. Calciomercato.it précise en tout cas de son côté que si tel est le prix d’Icardi, la Juventus et l’AC Milan n’auraient aucune intention de faire ne serait-ce qu’une tentative.

Le PSG pourrait perdre beaucoup d’argent avec Icardi