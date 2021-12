Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés sont déjà jetés pour Mauro Icardi…

Publié le 8 décembre 2021 à 22h15 par La rédaction

Les médias italiens évoquent des marques d’intérêt de la Roma et de la Juve pour Mauro Icardi en vue du mercato hivernal. Mais pas sûr qu'un départ du buteur argentin soit réalisable... Analyse.

Ces derniers jours, les médias italiens évoquent de nouveau la possibilité d’un retour en Serie A de Mauro Icardi à l’occasion du mercato hivernal. Après les révélations autour d’un intérêt de José Mourinho, disposé à récupérer le buteur argentin du PSG à l’AS Rome, Tuttosport annonce que la Juventus Turin, qui envisage le recrutement d’un attaquant cet hiver, aurait coché son nom parmi les options, même si ce n’est pas en priorité.

Paris ne le laissera jamais en prêt

Quand bien même certains clubs de Serie A réfléchissent à l’option Icardi, probablement du fait que le joueur lui-même se verrait bien retrouver du temps de jeu cet hiver en signant en Italie, il existe une grande marge avant que cela se concrétise. Compte tenu du salaire XXL d’Icardi, autour de 10 millions d’euros net par an au PSG, et de son niveau sportif actuel, il apparaît très improbable que l’AS Rome et la Juve soient en mesure ou désireux de financer son transfert cet hiver. Seul un prêt pourrait permettre de faire avancer les choses, mais il apparaît très improbable que le PSG, qui aura besoin d’un effectif conséquent avant les huitièmes de C1, accepte de laisser filer Icardi comme ça.