Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le feuilleton Kylian Mbappé ?

Publié le 8 décembre 2021 à 17h45 par D.M.

Une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid lors du prochain mercato hivernal paraît improbable. Mais un accord entre les deux parties pourrait être trouvé avant la fin de la saison.

Kylian Mbappé devrait faire parler de lui ces prochains mois. Pour ses prestations au PSG sûrement, mais aussi en raison de sa situation contractuelle. Lié au club parisien jusqu’à la fin de la saison, le joueur de 22 ans a, jusqu’ici, toujours refusé les offres de prolongation transmises par ses dirigeants. Et pour cause, Kylian Mbappé rêve de rejoindre le Real Madrid et aurait quitté le PSG lors du dernier mercato estival, si ses dirigeants ne l’avaient pas retenu. Mais alors que son bail expire en juin prochain, le champion du monde 2018 a désormais le contrôle de son destin et aura le dernier mot dans ce dossier.

Un départ cet hiver est exclu, mais...