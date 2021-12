Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de Romeyer sur la succession de Puel !

Publié le 8 décembre 2021 à 17h10 par D.M.

Président du Directoire, Roland Romeyer a fait le point sur la succession de Claude Puel et a confirmé que plusieurs pistes étaient envisagées pour le remplacer.

Ce n’est pas Claude Puel qui dirigera l’ASSE ce samedi face au Stade de Reims, mais bien son ancien adjoint Julien Sablé. L’ancien coach de l’OGC Nice a été mis à pied après la claque reçue dimanche dernier face à Rennes (0-5). Une solution d’urgence, alors que les dirigeants stéphanois s’activent pour dénicher un successeur à Puel. Comme l’explique L’Equipe , l’ASSE aurait reçu pas moins de quarante candidatures. Parmi elles, celle de Pascal Dupraz. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le technicien français a discuté longuement avec les responsables stéphanois ces dernières heures et pourrait bien s’installer sur le banc des Verts .

« Beaucoup de coaches sont intéressés »