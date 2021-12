Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La succession de Puel prend une tournure totalement inattendue !

Publié le 7 décembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Alors qu'il ne cachait pas son optimisme en interne, Pascal Dupraz commencerait à douter. Le technicien n'est pas certain de rejoindre l'ASSE en raison notamment de l'intérêt du club pour Frédéric Hantz.

Arrivé en 2019 à Saint-Etienne, Claude Puel ne dirigera pas son équipe face au Stade de Reims samedi prochain. Alors que son avenir ne tenait qu’à un fil depuis plusieurs semaines en raison des résultats catastrophiques de son club, le technicien a été mis à pied par les Verts après le match désastreux réalisé face à Rennes en championnat dimanche dernier (défaite 0-5). « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle » a publié l’ASSE. Les responsables devraient rencontrer dans les prochaines heures Claude Puel pour acter son licenciement. Une rupture qui pourrait coûter au club près de 3M€ puisque l’homme de 60 ans touchait environ 225 000€ par mois et que son contrat était censé se terminer en juin prochain. C’est donc son ancien adjoint, Julien Sablé, qui a dirigé l’entraînement ce mardi matin, mais un technicien est attendu dans le Forez. « J’espère que le remplaçant de Claude Puel pourra venir à la fin de la semaine pour le déplacement à Reims. Tous les trois (NDLR : Loïc Perrin, Samuel Rustem et Jean-François Soucasse), ils ont la responsabilité de choisir le coach » a déclaré le président du Directoire, Roland Romeyer, au micro de France Bleu Saint-Etienne . Toutefois, L’Equipe annonce que le timing risque d'être serré, puisque le club aimerait régler la situation contractuelle de Puel avant d’acter l’arrivée de son remplaçant. Immédiatement après la rencontre face à Rennes, les décideurs de l’ASSE ont commencé à se mettre au travail et à contacter plusieurs techniciens, libres de tout contrat.

La piste Hantz évoquée, Dupraz préoccupé