Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer affiche un souhait pour le successeur de Puel !

Publié le 7 décembre 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE a finalement décidé de se séparer de Claude Puel dimanche, Roland Romeyer souhaite pouvoir faire venir son successeur le plus rapidement possible et le fait savoir.

La nouvelle a été officialisée dimanche après la lourde défaite concédée par l’ASSE à domicile face au Stade Rennais (0-5) : Claude Puel n’est plus l’entraîneur des Verts. Sa succession est donc le principal sujet du moment dans le Forez, et comme le10sport.com vous l’a annoncé, l'arrivée Pascal Dupraz est quasiment actée par la direction de l’ASSE. En attendant, le président du directoire, Roland Romeyer, entend bien boucler ce dossier assez rapidement et le fait savoir à Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et à Samuel Rustem (Stadium manager).

« J’espère que son remplaçant sera là en fin de semaine »