Mercato - ASSE : Pierre Ménès dézingue Caïazzo et Romeyer après le départ de Puel !

Publié le 7 décembre 2021 à 0h30 par D.M.

Pierre Ménès a commenté la mise à pied de Claude Puel. Pour lui, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont manqué d'élégance

L’ASSE a sombré ce dimanche à Geoffroy-Guichard. Battu lourdement par Rennes (0-5), le club stéphanois n’a pas existé et pointe, ce lundi, à la dernière place au classement. Pour tenter de relancer la machine, les dirigeants ont décidé de mettre à pied Claude Puel, sur la sellette depuis plusieurs mois. « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle » a publié le club sur son compte Twitter. Pour le remplacer, l’ASSE veut miser sur Pascal Dupraz selon les informations exclusives du 10Sport.com. Après la rencontre, Pierre Mènes est revenu sur le départ de Claude Puel et en a profité pour adresser un tacle à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux dirigeants de la formation.

« Je sais bien que ces pathétiques dirigeants stéphanois n’ont pas d’argent mais un petit peu d’élégance »