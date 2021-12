Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Transferts, Puel... Perrin va tout changer !

Publié le 6 décembre 2021 à 15h10 par A.M.

Nommé coordinateur sportif à la surprise générale, Loïc Perrin connaît ses missions, et son rôle s'annonce d'ores-et-déjà prépondérant.

Après la débâcle contre le Stade Rennais (0-5), l'ASSE a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de Claude Puel. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz est le grand favori pour lui succéder. Mais avant de nommer un nouvel entraîneur, les Verts ont finalement pris tout le monde de court ont annonçant la nomination d'un coordinateur sportif, à savoir l'ancien capitaine des Verts, Loïc Perrin. Et ce dernier a déjà du pain sur la planche.

Perrin va avoir un rôle crucial