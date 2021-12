Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'incroyable réaction de Claude Puel après son licenciement !

Publié le 6 décembre 2021 à 14h10 par A.M.

Après sa mise à pied à titre conservatoire, Claude Puel est allé au restaurant avec ses adjoints qui n'ont pris connaissance de la nouvelle que plus tard dans la soirée.

Après de longues semaines d'hésitation, l'ASSE a finalement tranché et a décidé de se passer des services de Claude Puel après la déroute contre le Stade Rennais dimanche (0-5). « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle », expliquait le club par le biais d'un communiqué. Une nouvelle qui n'a visiblement pas réellement perturbé le Castrais.

Licencié, Puel file au restaurant avec ses adjoints