Transferts - OM : Pogba a vendu la mèche ?

Thomas Bourseau

Entre la Juventus et Paul Pogba, c’est bientôt fini. Et pour cause, le 30 novembre prochain, son contrat sera officiellement résilié comme la Vieille Dame l’a expliqué par le biais de son communiqué vendredi dernier. A ce jour, Pogba ferait d’un challenge en France son souhait ultime, de quoi mettre l’OM en ébullition.

Paul Pogba a reçu une excellente nouvelle début octobre avec la réduction de sa suspension prononcée par le Tribunal Arbitral du Sport pour seulement 18 mois au lieu de 4 ans. Sanctionné pour une prise d’une substance dopante, Pogba a été privé de football depuis septembre 2023, mais pourra retrouver les terrains en mars prochain.

Pogba sera sans club cet hiver, la Juventus officialise la rupture de son contrat

Dès le mois de janvier, Paul Pogba sera en capacité de s’entraîner avec le club dans lequel il sera engagé autre que la Juventus. Certes, le contrat du champion du monde tricolore au sein du club turinois courrait jusqu’à l’été 2026, mais comme dévoilé par le communiqué de la Juventus publié vendredi dernier, le bail de Pogba sera officiellement rompu le 30 novembre prochain. Et maintenant ? Rendez-vous avec l’OM pour le milieu de terrain formé à Manchester United ?

Paul Pogba priorise le championnat français, l’OM va exulter

Selon les informations de TuttoJuve, Paul Pogba se serait déjà entretenu avec des membres de son entourage au sujet de son avenir et de la prochaine étape de sa carrière. A bientôt 32 ans, l’ex-star de la Juventus serait susceptible de revenir en France, où il n’a professionnellement jamais joué. L’OM pourrait l’accueillir et serait même en très bonne position puisque le principal intéressé ferait d’un retour au pays sa priorité absolue. Le plan de Pogba serait simple : rejoindre un club des cinq grands championnats. L’Olympique de Marseille peut donc se mettre à rêver de Pogba, qui refuserait de toute manière de rallier la Saudi Pro League ou la Major League Soccer à l'instant T.