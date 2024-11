Mercato - OM : Un départ annoncé par la presse étrangère ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’OM aurait souhaité s’en débarrasser au mercato estival, François-Régis Mughe est finalement toujours à Marseille actuellement. Peut-être plus pour très longtemps. En effet, l’attaquant camerounais pourrait profiter du mercato hivernal pour faire ses valises. Et voilà qu’un retour à Dunkerque pourrait se profiler pour Mughe.

Cet été, on annonçait un départ de François-Régis Mughe de l’OM. L’attaquant camerounais avait même fait savoir quelques jours avant la clôture du mercato : « La direction a demandé à mes représentants de trouver un prêt à partir du moment où j'ai été mis dans le loft, mais je ne me sens plus à l'aise ici. Le but pour moi, c'est de partir définitivement avant la fin du mercato. J'ai besoin de temps de jeu et d'un club sur le long terme où je peux me relancer ». Mughe est cependant encore à l’OM, mais son départ pourrait n’être que partie remise…

Mughe de retour à Dunkerque ?

Et c’est finalement lors du mois de janvier que François-Régis Mughe pourrait quitter l’OM. Il y a un an, le Camerounais était alors prêté du côté de Dunkerque et voilà que l’histoire pourrait se répéter. En effet, selon les informations de 237Foot, média camerounais, le club nordiste, actuel 3ème de Ligue 2, penserait à nouveau à Mughe.

Les deux clubs déjà d’accord ?

Il serait question alors d’un nouveau prêt pour François-Régis Mughe dans le nord de la France, qui pourrait être assorti d’une option d’achat. Tandis que Dunkerque aurait déjà trouvé un accord avec l’OM, reste maintenant à convaincre le joueur de 20 ans. A suivre…