Mercato - PSG : «Le temps presse», un coup de pression est lâché !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté sans option d’achat par le PSG au Stade de Reims, Gabriel Moscardo n’a pas disputé la moindre minute de jeu depuis son arrivée en Champagne. Luka Elsner, l’entraîneur rémois, a fait le point sur cet épineux cas et met la pression afin de relancer au plus vite le crack brésilien du PSG.

En janvier 2024, le PSG avait déboursé par moins de 20M€ (+2M€ de bonus) pour recruter Gabriel Moscardo aux Corinthians, avant de le laisser en prêt dans la foulée pour six mois au Brésil. Le jeune milieu de terrain de 19 ans a donc débarqué dans l’hexagone l’été dernier, et la direction du PSG avait donc opté pour un prêt au Stade de Reims afin que Moscardo s’adapte progressivement à la Ligue 1. Mais problème : son jeune crack n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu au sein du club champenois cette saison.

Un renfort arrive au PSG, il prépare du lourd https://t.co/pH20VWQQJk pic.twitter.com/xwrMzZPbLN — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Elsner s’explique sur le malaise Moscardo

Luka Elsner, l’entraîneur du Stade de Reims, a justifié cette gestion du cas Moscardo sur RMC Sport : « Ce n'est pas qu'il est trop frêle. Quand on vient avec une étiquette assez forte comme est la sienne, les attentes sont forcément élevées. Il est arrivé et s'est blessé immédiatement, ce qui a freiné son développement. Il est arrivé avec une petite préparation, voire pas du tout. Il sortait aussi d'une opération il y a quelques mois », explique le technicien rémois.

« Le temps presse pour tout le monde »

Elsner poursuit en expliquant qu’il y avait effectivement urgence avec Moscardo afin qu’il puisse enfin retrouver du temps de jeu et démarrer son adaptation en Ligue 1 : « C'est à mon staff et moi de déterminer à quel moment ce sera plus pertinent et intelligent pour le lancer et le mettre dans la performance, mais aussi un contexte où il pourra s'exprimer et s'épanouir. Je sais qu'il y a une grosse impatience. Il travaille dur pour arriver au plus haut niveau possible et s'adapter au mieux sur tous les critères. Ça viendra, je n'ai aucun doute sur ce fait. Le temps presse pour tout le monde. Il faut qu'on soit intelligent, calme et les choses vont se passer dans l'ordre qu'il faut ». Le PSG ne doit attendre que ça…