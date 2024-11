Real Madrid : Transfert, Paris FC… Hanouna lâche une bombe sur Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve et de s’engager enfin avec le Real Madrid. A 25 ans, le Français a posé ses valises dans la capitale espagnole, paraphant à cette occasion un contrat jusqu’en 2029. Mais alors que ça se passe mal actuellement pour Mbappé au Real Madrid, son avenir pourrait bien s’écrire ailleurs…

Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid, mais voilà que ses premiers mois au sein de la Casa Blanca sont très difficiles. En effet, le Français est actuellement au fond du trou. Touché mentalement, il traverse la période la plus difficile de sa carrière. A tel point que cela impacte l’avenir de Mbappé au Real Madrid ?

« Si ça se passe mal, il ira autre part »

Cyril Hanouna pourrait ne pas s’éterniser au Real Madrid, et ce malgré un contrat jusqu’en 2029. C’est ce qu’a évoqué Cyril Hanouna sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. En effet, émettant l’idée d’un départ de Mbappé en fin de saison, il a assuré : « Mbappé va finir la saison, on verra bien. Et si ça se passe mal, il ira autre part ».

« Je le verrais bien aller au Paris FC »

Un an et puis s’en va pour Kylian Mbappé ? L’avenir de l’international français pourrait donc s’écrire loin du Real Madrid et si cela venait à se réaliser, Cyril Hanouna imaginerait notamment Mbappé… au Paris FC : « Moi, je le verrais bien aller au Paris FC. Jamais de la vie ? Mais qu’est-ce que vous en savez ? ».