Transferts : Après le PSG, il veut chiper un crack du Paris FC

Pour Hugo Ekitike, rejoindre le PSG n’aura finalement pas été le bon choix pour sa carrière. En effet, au sein du club de la capitale, l’attaquant français a galéré et a fini par rapidement faire ses valises. Le voilà aujourd’hui à l’Eintracht Francfort, où il fait forte impression en Bundesliga. Et de l’autre du côté de Rhin, Ekitike ne dirait pas non pour être rejoint par l’un de ses amis, aujourd’hui au Paris FC.

A 22 ans, Hugo Ekitike montre toute l’étendue de son talent. Sous le maillot de l’Eintracht Francfort, le Français cartonne de l’autre côté du Rhin, totalisant 9 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Ça change des mois compliqués qu’il a pu passer quand il évoluait au PSG. Recruté en 2022 par le club de la capitale en provenance du Stade de Reims, Ekitike était peut-être face à une marche trop haute.

Ekitike espère Kebbal

Hugo Ekitike a ainsi retrouvé le sourire à l’Eintracht Francfort et voilà qu’il ne dirait pas non pour retrouver certains de ses amis. L’un d’eux se trouve actuellement au Paris FC : Ilan Kebbal. En effet, dans des propos accordés à Bild, Ekitike a confié : « Si je suis le directeur sportif, Markus Krösche, je recrute qui au prochain mercato ? Probablement mes amis rémois : Ilan Kebbal et Nathanaël Mbuku. Ce sont les meilleurs joueurs avec qui j’ai joué là-bas. Ilan joue désormais au Paris FC et Nathanaël au Dinamo Zagreb. J'aimerais jouer à nouveau avec eux ».

De Bruyne et Benzema le font rêver

Par ailleurs, Hugo Ekitike aimerait jouer avec d’autres joueurs. Ainsi, dans la suite de son entretien pour le média allemand, le buteur de l’Eintracht Francfort a également expliqué : « En tant qu'attaquant, tout le monde veut jouer avec Kevin De Bruyne. Il donne des passes décisives. Je n’ai même pas besoin de bouger (rires). Et j'aimerais être sur le terrain avec Karim Benzema. J'adore le regarder. C'est un grand footballeur ».