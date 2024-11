Succession de Mbappé - PSG : Accord trouvé, un gros deal prend forme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête de renforts offensifs compte tenu du fait que le départ de Kylian Mbappé n'a pas été compensé, le PSG pourrait revenir à la charge pour Khvicha Kvaratskhelia dans les prochaines semaines. Et cette fois-ci, le club de la capitale a la capacité de trouver un accord avec Naples grâce à Milan Skriniar, très apprécié par Antonio Conte.

Kvaratskhelia, le PSG va revenir à la charge

Quoi qu'il en soit, le journaliste italien Emanuele Cammaroto assure que le PSG n'a pas renoncé à ce transfert, d'autant plus que Khvicha Kvaratskhelia n'a toujours pas prolongé à Naples. « Kvaratskhelia, qui n’a pas encore prolongé à Naples, a reçu une offre importante du PSG », révèle-t-il au micro de Radio Punto Zero.

Skriniar va débloquer ce transfert

Et cette fois-ci, le PSG aura peut-être un moyen de convaincre Naples, grâce à Milan Skriniar sur lequel Luis Enrique ne compte plus, mais qu'Antonio Conte apprécie beaucoup. « Le PSG pourrait trouver un accord en mettant Skriniar dans la balance, un joueur très apprécié par Conte. Il gagne 9M€ par saison, et le PSG devra faire un effort à ce sujet. Naples pourrait étudier les offres en 2025, surtout s’il ne prolonge pas », ajoute Emanuele Cammaroto.