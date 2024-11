Transferts : Le PSG lui fait un cadeau «spectaculaire» !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Marco Asensio, l’histoire d’amour a tout de suite pris forme. Dès le début de son quotidien à Paris initié à l’été 2023, l’international espagnol a été enchanté par la vie parisienne et son intégration express au sein du Paris Saint-Germain. Il s’est lâché pour les médias du club à ce sujet.

Après une décennie dans l’élite du football espagnol, Marco Asensio a décidé de quitter son pays natal afin de se lancer sa première expérience à l’étranger. Au terme de son contrat au Real Madrid à l’été 2023, le milieu offensif et ailier gaucher a traversé les Pyrénées pour signer un contrat de trois ans au PSG. Le champion d’Europe avec le Real Madrid en 2017, 2018 et 2022 a rejoint Luis Enrique au sein du club parisien.

Mercato : Le boss du PSG proposé à un gros club, la folle révélation https://t.co/qyyCwP4cO3 pic.twitter.com/iJzb48Y7bb — le10sport (@le10sport) November 16, 2024

«J’ai découvert les installations et rencontré mes coéquipiers»

Et dès ses premiers pas dans la ville de Paris, Marco Asensio s’est acclimaté au Campus PSG ainsi qu’à l’environnement parisien comme révélé dans une interview pour les médias du Paris Saint-Germain.

« Mon premier jour au PSG, j'ai tout de suite fait la connaissance des employés, j’ai découvert les installations et rencontré mes coéquipiers. C'est un peu toute la structure du club et je voulais vraiment connaître tout le monde, pour pouvoir m'intégrer le plus rapidement et il a été vraiment très facile de travailler avec tout le monde. C'est un moment agréable, spécial et nouveau. Pour moi aussi, c'est génial ».

«Je suis donc ravi d'être ici à Paris et de vivre dans cette ville»

En dehors de la partie professionnelle, Marco Asensio a également été épaté par l’envers du décor et son nouveau chez lui dans la capitale française.

« Ma première visite à Paris s'est déroulée dans le centre-ville, le musée du Louvre et la visite de la Tour Eiffel. Paris est une ville spectaculaire. C'est une ville très agréable, les gens m'ont très bien accueilli. Je suis donc ravi d'être ici à Paris et de vivre dans cette ville ». Un an après son arrivée au PSG, Marco Asensio ne semble donc pas du tout regretter son choix de troquer la tunique merengue du Real Madrid pour celle du Paris Saint-Germain.