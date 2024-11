PSG - Neymar/Mbappé : L’offre légendaire pour changer l’histoire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Joan Laporta et Deco, c'est au tour d'un autre dirigeant du FC Barcelone de confirmer l'offre de 250M€ reçue l'été dernier pour Lamine Yamal. Mais à l'inverse de ses deux collègues, Enric Masip, conseiller du président du Barça, confirme que la proposition vient de France, et donc forcément du PSG. L'offre a été repoussée, ce qui a privé le club parisien d'un transfert historique.

Eblouissant durant l'Euro qu'il a remporté avec l'Espagne, Lamine Yamal a éclos aux yeux du grand public, au point d'avoir fait l'objet d'une très grosse offre confirmée il y a quelques jours par Deco. « C'est normal qu'un joueur comme Lamine ou d'autres que nous avons suscitent l'intérêt des clubs, c'est normal. Nous connaissons le marché et les clubs », confiait le directeur sportif du FC Barcelone dans les colonnes de Mundo Deportivo. Un peu plus tôt, Joan Laporta était allé plus loin en révélant le montant de l'offre : 250M€. « Ils sont venus me voir pour acheter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non il y a six mois. C'est le joueur le plus en vogue au monde », révélait le président blaugrana.

Le PSG a offert 250M€ pour Yamal

Jusque-là, l'identité du club qui avait transmis cette offre n'avait pas été révélée. Néanmoins, les clubs capables de faire une telle offre sont peu nombreux et lorsqu'il s'agit d'un joueur aussi jeune, il faut se tourner vers la Premier League ou le PSG. Enric Masip, conseiller du président Laporta, a ainsi vendu la mèche au micro du Chinguito. « Le président a révélé qu’on avait reçu une offre de 250M€, que nous avons refusée. Nous l’avons même jamais envisagée », confirme dans un premier temps le dirigeant catalan avant d'être relancé. D'où vient cette offre ? « De France », lâche Enric Masip qui confirme donc, sans le nommer, qu'il s'agit du PSG. Aucun autre club français ne peut effectivement se targuer d'être en mesure de lâcher une telle somme.

Yamal aurait pu devenir le plus gros transfert de l'histoire

Une offre qui a donc été refusée par le FC Barcelone et qui prive donc le PSG d'un transfert historique. Et pour cause, Lamine Yamal serait devenu le joueur le plus cher de l'histoire du football si le Barça avait accepté l'offre de 250M€. En effet, pour le moment ce record est détenu par un autre joueur passé du FC Barcelone au PSG, à savoir Neymar, qui avait débarqué à Paris pour 222M€, soit le montant de sa clause libératoire. D'ailleurs, cela aurait même permis au club de la capitale d'occuper le podium des transferts les plus chers de l'histoire puisque Kylian Mbappé occupe pour le moment la deuxième place avec une deal avoisinant les 180M€. Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, tous deux recrutés pour 135M€, complètent un top 4 composés à 100% par des transfert du PSG et du FC Barcelone. Si l'offre pour Lamine Yamal avait été acceptée, il s'agirait alors d'un top 5.

Top 10 des plus gros transferts de l'histoire

1) Neymar (2017, du FC Barcelone vers le PSG) : 222M€

2) Kylian Mbappé (2018, de l'AS Monaco vers le PSG) : 180M€

3) Philippe Coutinho (2018, de Liverpool au FC Barcelone) : 135M€

4) Ousmane Dembélé (2017, du Borussia Dortmund au FC Barcelone) : 135M€

5) João Félix (2019, de Benfica à l'Atlético de Madrid) : 127,2M€

6) Enzo Fernandez (2022, de Benfica à Chelsea) : 121M€

7) Eden Hazard (2019, de Chelsea au Real Madrid) : 120,8M€

8) Antoine Griezmann (2019, de l'Atlético de Madrid au FC Barcelone) : 120M€

9) Jack Grealish (2021, d'Aston Villa à Manchester City) : 117,5M€

10) Cristiano Ronaldo (2018, du Real Madrid à la Juventus) : 117M€