Gros craquage de Zidane, «j’ai eu peur»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 9 juillet 2006, Zinédine Zidane choquait les spectateurs de Berlin en adressant un coup de boule à Marco Materazzi durant la finale de la Coupe du monde. Son ancien coéquipier à la Juventus, Gianluigi Buffon, a été l'un des premiers à s'adresser au numéro 10 français avant son carton rouge. Ce mardi, il est revenu sur cet épisode.

Difficile d’évoquer la finale du Mondial 2006 sans parler du coup de boule de Zinédine Zidane à Marco Materazzi. Alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), le numéro 10 tricolore attaquait son adversaire après avoir entendu des propos désobligeants sur sa famille. Cet excès de colère lui avait valu un carton rouge.

Le coup de boule de Zidane fait parler en Italie

Réduite à dix, l’équipe de France avait perdu de sa superbe. La rencontre s’était jouée aux tirs au but. Et à ce jeu, l’Italie était plus forte. Dans un entretien accordé au Corriere della Serra, Gianluigi Buffon est revenu sur le geste de Zidane.

Buffon a savouré cette expulsion

« J’ai appelé l’arbitre parce que j’avais peur que Materazzi ne se relève pas. Je venais de stopper une tête de Zidane qui ressemblait à une pierre, et il avait failli me plier la main. Trente secondes plus tard, j’ai réalisé, je ne le nie pas, que l’expulsion du rival le plus fort aurait été un avantage » a déclaré l’ancien portier italien.