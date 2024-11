Equipe de France : Deschamps prend cher, il annonce l'arrivée de Zidane !

Amadou Diawara

A la tête de l'équipe de France depuis l'été 2012, Didier Deschamps est sous le feu des critiques malgré les bons résultats. Engagé avec la FFF jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur tricolore a été défendu par Harold Marchetti ce lundi après-midi. Dans le même temps, le journaliste du Parisien a annoncé que Zinedine Zidane allait un jour prendre la place de Didier Deschamps.

Didier Deschamps est le sélectionneur de l'équipe de France depuis l'été 2012. Alors qu'il a fait le plus grand bonheur des Bleus pendant plus de douze années, le coach de 56 ans n'échappe pas pour autant aux critiques. Alors que le jeu des Tricolores n'est pas flamboyant, certains voudraient voir Zinedine Zidane prendre la place de Didier Deschamps.

«Son heure viendra sans doute un jour, mais...»

Lors d'une série de questions-réponses avec des internautes, Harold Marchetti a volé au secours de Didier Deschamps. « Didier Deschamps est régulièrement attaqué concernant les prestations de l’équipe de France ou son jeu. Beaucoup espèrent ainsi le voir remplacer par Zinedine Zidane qui attend visiblement cela depuis des années. Pensez-vous que DD mérite un tel traitement avec son palmarès en tant que joueur et en tant que sélectionneur ? Je vais vous dire en toute objectivité, Deschamps ne mérite pas un tel bashing. On parle quand même d'un technicien qui a conduit la France à deux finales de Coupe du monde, et une de l'Euro, il a accessoirement remporté la Ligue des Nations. Mais visiblement, et il l'a dit avec pas mal d'humour dimanche, il est là depuis 12 ans et certains en ont peut-être un peu marre de "voir sa tronche" », a développé le journaliste du Parisien, avant d'en rajouter une couche, affirmant tout de même que Zinedine Zidane succédera un jour à Didier Deschamps.

«On a quelqu'un en place et il fait le job»

« J'ai vu passer cette petite stat qui devrait en faire réfléchir plus d'un. Il est le 3e sélectionneur de l'histoire à avoir remporté le plus de matchs avec une même nation. Il en est à 105 juste derrière Oscar Tabarez (Uruguay) 106 et Joachim Löw (120 avec la Mannschaft allemande). Ça vous pose quand même une carrière. Un statut. Et ça mérite des égards et pas ce dénigrement dans l'air du temps. Alors je veux bien qu'on parle de Zizou. Son heure viendra sans doute un jour, chacun s'accorde à dire que c'est le sens de l'histoire. Mais pour l'heure on a quelqu'un en place et il fait le job. Et plutôt bien ma foi ! », a conclu Harold Marchetti, spécialiste de l’équipe de France au service des sports du Parisien.