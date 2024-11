Kolo Muani - Transfert : Une ancienne gloire du PSG va tout gâcher ?

Axel Cornic

Fortement voulu par le président Nasser Al-Khelaïfi, Randal Kolo Muani n’a décidément pas réussi à s’affirmer au Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique qui n’est pas vraiment l’un de ses grands fans. Un départ semble donc être devenu la seule solution pour l’international français, qui pourrait toutefois voir une piste prestigieuse tomber à l’eau.

Le poste d’attaquant a souvent été objet à débats à Paris et ça n’a pas changé ces derniers mois. Car tout le monde s’attendait à l’arrivée d’un numéro 9 d’envergure internationale avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, avec la direction qui a finalement décidé de continuer à faire confiance à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, recruté pour un total de 170M€ il y a un peu plus d’un an.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Kolo Muani sur le départ au PSG

Le problème c’est que le Portugais s’est blessé en début de saison et l’international français, ne semble absolument pas convaincre Luis Enrique. Ce dernier ne lui offre que très peu de temps de jeu, préférant plutôt aligner des faux 9 comme Lee-Kang-In ou encore Marco Asensio à la pointe d l’attaque. Plusieurs sources ont ainsi annoncé que Kolo Muani songerait sérieusement à un départ du PSG, afin de relancer une carrière qui a été grandement freinée depuis quelques saisons.

La Juventus de Motta sur d’autres pistes

Mais dans quel club pourrait-il rebondir ? Récemment, c’est surtout la piste italienne qui a fait parler, avec la Juventus qui chercherait une doublure à Dusan Vlahovic. Mais Randal Kolo Muani serait très loin d’être une priorité pour les Bianconeri ! D’après les informations de Mediaset, à Turin on lorgnerait notamment Joshua Zirkzee, ancien joueur de Thiago Motta à Bologna, qui joue assez peu du côté de Manchester United. Et le plan B ne serait autre qu’Arnaud Kalimuendo, ancien joueur du PSG qui évolue désormais au Stade Rennais.