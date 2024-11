Mbappé taclé en direct à la télévision ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il s’était déjà accroché avec Kylian Mbappé en équipe de France lors du rassemblement de septembre, Mike Maignan semble avoir envoyé une petite pique envers l’attaquant du Real Madrid dimanche soir en direct sur TF1. Et même si Didier Deschamps a tenté de désamorcer la polémique, le malaise semble confirmé entre les deux hommes.

Ce n’est plus vraiment un secret : les relations ne sont pas vraiment au beau fixe entre Mike Maignan et Kylian Mbappé en équipe de France. En septembre, date du dernier rassemblement auquel avait participé l’ancien attaquant du PSG, le gardien des Bleus avait d’ailleurs frontalement ciblé Mbappé dans ses critiques en interne, estimant qu’il était trop individualiste. Un malaise qui avait rapidement été révélé dans la presse, et Maignan n’en a visiblement pas terminé avec Mbappé.

« Quand on fait les efforts... »

Dimanche soir, alors que l’équipe de France est allée s’imposer en Italie (3-1) avec une prestation très convaincante en Ligue des Nations, le gardien des Bleus et du Milan AC a lâché une phrase en direct au micro de TF1 qui semblait directement destinée à Kylian Mbappé, absent du rassemblement : « Quand on joue en équipe, quand on fait les efforts les uns pour les autres, on peut faire de grandes choses », a expliqué Maignan.

Deschamps calme le jeu

Interrogé en conférence de presse d’après-match, Didier Deschamps a rebondi sur ces déclarations de Mike Maignan et refuse d’y voir un tacle destiné à Mbappé : « Ça, c’est votre interprétation. Je sais que dans la vie, il peut y avoir des gens négatifs, des gens tordus. Arrêtez! Mike parle avec son cœur, n’allez pas interpréter des choses. Il parle des joueurs qui étaient là. Vous partez déjà sur des trucs… Ce sera repris, vous ferez des débats, ce que vous voulez, allez-y! Lui, il parle des joueurs qui étaient là, je vous l’ai dit. Si vous voulez reparler de Kylian, c’est compliqué pour lui, laissez-le tranquille et je suis convaincu qu’il retrouvera la pleine possession de ses moyens ». Le message est passé.