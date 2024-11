Zidane, équipe de France… La punchline de Deschamps sur les critiques

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Acculé depuis plusieurs mois en raison des prestations décevantes de son équipe, Didier Deschamps s'est donné un bol d'air en remportant le choc face à l'Italie (1-3). Ses choix tactiques et ses ambitions offensives ont été payants. Après le coup de sifflet final, le sélectionneur s'est attardé sur sa situation et sur le ras-le-bol exprimé par certains supporters.

Une victoire en guise de réponses aux critiques ? Didier Deschamps pouvait avoir le sourire ce dimanche soir. Le sélectionneur de l’équipe de France a savouré la victoire de son équipe, avec la manière, face à l’Italie. Sa décision de titulariser Adrien Rabiot dans le cœur du jeu, et Lucas Digne sur le côté s’est révélée payante.

Deschamps reste lucide

Mais cette victoire ne fait que repousser la gronderie des supporters, qui réclament du changement à la tête de l’équipe de France, notamment une arrivée de Zinédine Zidane. Après le coup de sifflet final, Deschamps est conscient que sa position peut déranger.

« Qu’on en ait marre de voir ma tronche... »

« Je me tiens au courant s'il y a quelque chose d'important mais je ne me mets pas à lire, à écouter, ça ne m'intéresse pas. En conférence de presse hier (dimanche), on m'a posé quatre questions sur moi pour la première fois. Je suis réaliste, ça fait douze ans… Qu’on en ait marre de voir ma tronche... » a lâché le sélectionneur au micro de La Chaîne L’Equipe.