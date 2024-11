Équipe de France : Une star de Didier Deschamps en grand danger ?

Arnaud De Kanel

Titulaire indiscutable en équipe de France depuis trois ans, Théo Hernandez a goûté au banc pour la rencontre face à l'Italie dimanche soir qui se disputait à San Siro, stade dans lequel il évolue habituellement avec le Milan AC. Pour ne rien arranger, Lucas Digne, qui le remplaçait, a réalisé une prestation XXL. De quoi remettre en jeu sa place de titulaire.

Brillant sous les couleurs du Milan AC, Théo Hernandez découvrait l'équipe de France en 2021. Enchainant les prestations de haut vol, le latéral gauche né à Marseille a très vite pris la place de son frère sur le flanc gauche de la défense tricolore. Il l'avait notamment suppléé lors de la Coupe du monde au Qatar après sa terrible blessure face à l'Australie. Le statut de Théo Hernandez n'avait jamais été remis en question depuis cela mais ça pourrait changer très rapidement.

Hernandez moins à l'aise

Théo Hernandez a manqué sa rentrée avec les Bleus. Depuis le mois de septembre, le latéral milanais est moins en vue. Selon L'Equipe, il ne se sentirait plus très bien dans le groupe France dans lequel il a perdu Antoine Griezmann et Olivier Giroud, partis à la retraite, ainsi que son ami Benjamin Pavard, rappelé exceptionnellement pour pallier l'absence de Wesley Fofana. Pour le choc face à l'Italie, Hernandez a démarré sur le banc et Lucas Digne a tiré profit du choix de Didier Deschamps.

Digne marque les esprits

Pour sa 50ème sélection en bleu, Lucas Digne a livré son plus beau match. Avec deux passes décisives et un magnifique coup-franc, injustement accordé au portier italien Vicario, la latéral d'Aston Villa a montré qu'il avait sa place en équipe de France. « Je me sens à l'aise dans le groupe. C'est un groupe qui vit bien. C'est le travail de tout le monde. La nouvelle génération montre qu'il y a énormément de qualité, à nous de tirer tout le monde vers le haut. Il fallait que le groupe réponde présent. Je pense que ce match-là va servir de référence pour tout le groupe, il fallait de l'expérience, de l'envie. Cela a montré à tout le monde, à tous ceux qui nous critiquaient que le groupe vit bien, est uni, veut aller vers l'avant et est capable de grandes choses », confiait-il au micro de TF1. « On a été très efficace (sourire), notamment grâce à des coups de pied arrêtés très bien tirés par Lucas Digne. Et que dire de son magnifique coup franc ! », ajoutait de son côté Didier Deschamps. Théo Hernandez devra redoubler d'effort pour conserver sa place de titulaire.