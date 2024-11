Mercato - PSG : La presse anglaise relance un feuilleton !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Luis Campos n'a toujours pas prolongé son contrat, et certaines équipes pourraient en profiter pour recruter le conseiller sportif du club parisien. C'est le cas d'Arsenal, qui vient d'enregistrer le départ d'Edu. Si la presse anglaise confirme l'intérêt des Gunners, elle précise que d'autres profils sont surveillés.

Homme phare du projet QSI au PSG, Luis Campos est un élément désiré sur le marché des directeurs sportifs. A en croire la presse anglaise, Arsenal aurait coché son nom pour remplacer Edu, présent à Londres depuis 2019. Ce dimanche, Sky Sports a confirmé cet intérêt. Le nom de Campos aurait été prononcé au cours d’une réunion organisée aux États-Unis.

Arsenal suit Campos, mais...

« L'intérêt pour Campos intervient après qu'Arsenal ait tenu des discussions sur la planification future à Los Angeles cette semaine suite à la démission choc d'Edu. Le manager des Gunners, Mikel Arteta, a profité de la trêve internationale pour rencontrer les propriétaires Stan et Josh Kroenke, ainsi que les directeurs Tim Lewis et Richard Garlick, et le directeur sportif adjoint Jason Ayto, dans la ville californienne » a confié le journaliste Lyall Thomas.

Campos a de la concurrence

Mais selon ses informations, le processus de désignation n’est pas à un stade avancé. Et Campos ne serait pas la seule cible d’Arsenal. « Arsenal n'est pas pressé de nommer quelqu'un et prendra son temps pour élaborer un futur système de recrutement et de bien-être des joueurs, au milieu de spéculations généralisées qui ont inclus des noms comme Tim Steidten à West Ham et Olabe. Le dirigeant de 57 ans, qui prévoit de quitter la Real Sociedad à la fin de la saison, a été lié à ce rôle étant donné qu'il connaît déjà son compatriote espagnol Arteta et qu'ils auraient de bons rapports » a déclaré le journaliste de Sky Sports.