Mercato : Le boss du PSG a choisi sa prochaine destination

Pour pallier le départ d'Edu, qui a démissionné de son poste de directeur sportif, la direction d'Arsenal voudrait arracher Luis Campos au PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Gunners de Mikel Arteta auraient déjà approché le conseiller football du club rouge et bleu. Et malheureusement pour le PSG, Luis Campos souhaiterait travailler en Premier League depuis longtemps.

Au début du mois de novembre, Arsenal a perdu son directeur sportif. En effet, Edu (46 ans) a démissionné de son poste. Pour remplacer le dirigeant brésilien, les Gunners de Mikel Arteta (42 ans) voudraient s'attacher le services de Luis Campos, actuel conseiller football du PSG.

PSG : Arsenal a approché Luis Campos

Selon les informations de TBR Football, confirmées par Football Transfers ce dimanche, les hautes sphères d'Arsenal auraient jeté leur dévolu sur Luis Campos, et ce, pour pallier le départ d'Edu. D'ailleurs, d'après Football Transfers, les Gunners auraient déjà approché le conseiller football du PSG. Mais quelle est la position de Luis Campos ?

PSG : Campos veut travailler en Angleterre depuis longtemps

A en croire Football Transfers, Luis Campos (60 ans) voudrait travailler en Premier League depuis longtemps. Reste à savoir si le dirigeant portugais est prêt à quitter le PSG dès maintenant pour réaliser son souhait. Pour rappel, Luis Campos est arrivé à Paris en juillet 2022, et il a paraphé un contrat de trois saisons. N'ayant jamais rempilé, le Portugais est donc engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2025. Désireux de conserver son conseiller football, Nasser Al-Khelaïfi (51 ans) lui aurait fait savoir qu'il voulait le prolonger. D'ailleurs, le président du PSG aurait démarré les discussions avec Luis Campos depuis un certain temps, et ce, sur les conditions de son renouvellement de bail. Toutefois, les deux parties n'auraient pas encore trouvé d'accord pour une prolongation. Affaire à suivre...