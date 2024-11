Kolo Muani - Luis Enrique : Un problème de relation au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Attaquant du PSG, Randal Kolo Muani n’arrive pas à faire parler son talent avec le club de la capitale. Au contraire, sous le maillot de l’équipe de France, l’attaquant se montre beaucoup plus à son avantage et marque souvent. Et si cela n’était qu’une question d’entraîneur ? Quand Luis Enrique bride Kolo Muani, Didier Deschamps réussit lui à le faire briller.

A 25 ans, Randal Kolo Muani traverse actuellement des moments compliqués au PSG. En effet, l’attaquant parisien n’a pas les faveurs de Luis Enrique et cela se ressent sur son temps de jeu. Un ciel gris qui s’éclaircit à chaque rassemblement de l’équipe de France. Malgré sa situation au PSG, Kolo Muani peut compter sur la confiance de Didier Deschamps et il lui rend sur le terrain en marquant.

« Il est en confiance avec Deschamps »

Et si les problèmes de Randal Kolo Muani s’expliquaient seulement par son entraîneur au PSG ? « Il est en confiance avec Didier Deschamps. A chaque fois, il marque ou il est performant. La relation avec l’entraîneur y est pour beaucoup », a confié Bixente Lizarazu sur Téléfoot à propos de l’attaquant parisien, en réussite avec Didier Deschamps en équipe de France.

« Travailler plus »

Pour le moment, Randal Kolo Muani n’est pas dans les petits papiers de Luis Enrique. Mais l’attaquant du PSG ne baisse pas les bras : « Ce qu’il faut pour inverser la tendance et convaincre Luis Enrique de me mettre titulaire ? De travailler plus, de marquer les esprits quand il fait appel à moi. Ça va le faire ».