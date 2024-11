France 98 balance sur le cauchemar de Kylian Mbappé

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé traverse assurément la pire période de sa carrière. L'attaquant du Real Madrid est en plein cauchemar et le problème serait davantage d'ordre psychologique que physique. Dernièrement, Romain Molina avouait que le capitaine des Bleus n'allait pas bien. Bixente Lizarazu constate de son côté que le sujet est désormais pris au sérieux alors que ce n'était pas le cas à l'époque. Une réelle chance pour Mbappé de s'en sortir.

Le cauchemar dure pour Kylian Mbappé. Le Français ne se sent plus aimé par ses propres supporters et il n'est pas revenu en équipe de France depuis deux rassemblements. A Madrid, sa situation n'est guère plus satisfaisante car il rencontre des grandes difficultés sur le terrain. Mbappé serait profondément touché psychologiquement. Champion du monde en 98 avec les Bleus, Bixente Lizarazu s'est exprimé à ce sujet.

«Un sujet qui est très important»

« C’est un sujet qui est très important aujourd’hui, que l’on traite avec plus de délicatesse. A notre époque, on s’en foutait des problèmes psychologiques des joueurs. On se démerdait comme on pouvait. Aujourd’hui, c’est vrai qu’on en parle, c’est bien. Quand un joueur ne va pas bien, psychologiquement, c’est bien de l’accompagner », a déclaré l'ancien latéral gauche au micro de Téléfoot ce dimanche matin.

«Un footballeur, ce n’est pas une machine»

« Ça peut aller d’une perte de confiance devant le but, à une vraie dépression. On a eu des cas de figure en équipe de France, Pogba en 2018, le joueur qu’il était. Kanté aussi a vécu des problèmes comme ça. Un footballeur, ce n’est pas une machine », a ajouté Bixente Lizarazu. Kylian Mbappé ne doit donc pas prendre cela à la légère.