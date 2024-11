Mercato - Kolo Muani : Le PSG déjà recalé pour son transfert !

Thomas Bourseau

Le staff technique du PSG géré par Luis Enrique ne semble pas être déterminé à conserver Randal Kolo Muani. Il est d'ailleurs question de son éventuel départ au cours du mercato hivernal à venir. Cependant, l'attaquant de l'équipe de France n'entend pas du tout faire ses valises et compte bien changer la donne en sa faveur.

Gonçalo Ramos est éloigné des pelouses depuis sa blessure à la cheville survenue le 16 août dernier au Stade Océane du Havre (4-1). C'était l'occasion rêvée pour Randal Kolo Muani de disposer d'une place de titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque du PSG. Mais il n'en a rien été. Pour Téléfoot, Kolo Muani s'est exprimé sur cette situation sportive délicate. « Toujours garder confiance en soi, travailler, ne rien lâcher. Tout est question de mental. Je pense que ça fait partie du footballeur. C’est dur mentalement ce que je vis ? Faut rien lâcher, ça fait partie de mon histoire ».

«Partir en janvier, c’est une possibilité ? Non, je n’ai jamais pensé à ça»

De quoi l'inciter à quitter le PSG au mois de janvier ? Luis Enrique ne compterait pas sur lui et serait plutôt ouvert à l'idée de témoigner de son départ pendant le mercato hivernal. Randal Kolo Muani, recruté pour 90M€ à l'été 2023, ne bougera pas. « Partir en janvier, c’est une possibilité ? Non, je n’ai jamais pensé à ça. Pour moi, c’est toujours de continuer à travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le meilleur de moi-même ».

«C’est à moi de donner le maximum pour qu’il me fasse confiance»

Au micro de TF1, l'avant-centre de l'équipe de France qui semble bénéficier d'une très grosse confiance de la part de Didier Deschamps espère inverser la tendance et engendrer un retournement de veste de la part de Luis Enrique au PSG. « Ce qu’il faut pour inverser la tendance et convaincre Luis Enrique de me mettre titulaire ? De travailler plus, de marquer les esprits quand il fait appel à moi. Ça va le faire. Triste de ne pas avoir cette confiance avec Luis Enrique comme Didier Deschamps ? Je ne vais pas dire triste, mais après c’est le football, c’est comme ça. Je sais qu’il est content de son effectif, j’en fais partie, je pense que c’est à moi de donner le maximum pour qu’il me fasse confiance ».