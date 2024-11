Mercato - PSG : Luis Enrique en grand danger ?

Jean de Teyssière

La situation de Luis Enrique au PSG est de plus en plus délicate. Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2027, l’entraîneur espagnol pourrait voir son avenir se compliquer si les résultats ne suivent pas. Les quatre derniers matchs de Ligue des Champions s’annoncent comme un véritable tournant pour lui, tandis que le mercato hivernal pourrait s’avérer décisif pour l’équipe et son entraîneur.

Le PSG traverse une période tumultueuse en Ligue des Champions, et cela met en lumière les difficultés rencontrées par Luis Enrique. Arrivé avec de grandes ambitions, l’ancien sélectionneur de la Roja peine à faire briller son équipe sur la scène européenne. Les performances récentes (défaites contre Arsenal et l’Atlético de Madrid, match nul face au PSV Eindhoven) soulèvent des interrogations, notamment chez les supporters. Toutefois, la direction parisienne semble vouloir lui accorder sa confiance… pour l’instant.

Un mercato hivernal déjà décisif ?

Le contexte est donc lourd pour Luis Enrique. Sur le mercato hivernal, le PSG et Luis Enrique ne devraient pas recruter de numéro 9. Pourtant, les lacunes à ce niveau sont très souvent soulignées par les experts. Gonçalo Ramos est blessé tandis que Randal Kolo Muani cire le banc. Le poste de numéro 9 est donc offert tantôt à Kang-in Lee, tantôt à Marco Asensio. Deux joueurs dont ce n’est pas le poste de prédilection.

Luis Enrique viré par le PSG ?

Les informations qui parviennent du PSG évoquent une prolongation de contrat de Luis Enrique jusqu’en 2027, même si elle n’a pas été officialisée. Cependant, les performances en Ligue des Champions restent un baromètre crucial. Dominique Séverac, journaliste au Parisien, révèle : « Luis Enrique, dans ce cas, ne sautera pas à moins de quatre défaites lors des quatre derniers matchs. Ce n'est pas la politique du club actuelle qui consiste à construire avec lui, quels que soient les résultats. » Le mercato sera bel et bien important pour l’entraîneur espagnol.