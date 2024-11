Son transfert au Paris FC est annoncé, il est «dégoûté»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le prochain rachat du Paris FC, de gros transferts sont annoncés. Le club parisien n’a toutefois pas attendu cette nouvelle ère pour frapper fort au mercato. En effet, durant l’été, le PFC a étonné tout le monde en signant Maxime Lopez. Un transfert à propos duquel Mathieu Grégoire a fait quelques confidences.

Actuel leader de Ligue 2, le Paris FC peut s’appuyer sur un très bel effectif. Celui-ci a notamment été renforcé par un certain Maxime Lopez lors du dernier mercato estival. Alors que l’ancien de l’OM appartenant précédemment à Sassuolo, on ne s’attendait clairement pas à le voir signer à Paris. Et pourtant, voilà aujourd’hui Lopez au PFC.

« Tout le monde se foutait de notre gueule »

Invité de Youss TV sur Twitch, Mathieu Grégoire est revenu sur ce transfert de Maxime Lopez au Paris FC. Le journaliste L’Equipe y explique alors : « L’info où on jubile encore aujourd’hui de l’avoir donné, c’est une info dont on va en parler pendant 15 ans avec Nabil (Djellit), mais on est tellement fier, c’est Maxime Lopez au PFC. Personne ne l’a vu venir. Tout le monde se foutait de notre gueule quand on l’a sorti ».

« Mais comment ils l’ont su ces chacals ? »

« Je faisais une interview de Bouna Sarr pour le site, je lui dis : « T’as vu mon info Lopez ? ». Il était mort de rire, il m’a dit : « Mais qu’est-ce que tu racontes ? Il ne va jamais aller là-bas ». C’était drôle. Nous, on y croyait dur comme fer, on savait qu’on avait les bonnes sources, les bons trucs. Même quand Maxime Lopez a su qu’on allait le sortir, parce que tu préviens toujours avant, je pense qu’il était dégoûté. Il se disait : « Mais comment ils l’ont su ces chacals ? ». C’est improbable. Ce n’est pas un joueur lambda, c’est un joueur marrant », a ensuite ajouté Mathieu Grégoire.