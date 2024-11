Mercato - OM : De Zerbi prêt à claquer la porte, il confirme

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après seulement 11 journées et alors que l’OM est 3ème du championnat de France, Roberto De Zerbi a fait savoir qu’il était prêt à fair ses valises. En effet, suite à la défaite contre l’AJ Auxerre, l’entraîneur olympien a évoqué la possibilité de claquer la porte. Si l’OM n’a toutefois pas l’intention de se séparer de De Zerbi, Jean-Michel Larqué estime que ce dernier pourrait bel et bien faire ses valises de lui-même.

Vendredi dernier, l’OM s’est lourdement incliné à domicile face à l’AJ Auxerre (1-3). Contre le promu, le club phocéen a livré une bien triste copie et Roberto De Zerbi n’a clairement pas apprécié ce qu’il a vu de ses joueurs. Remonté après cette rencontre, l’entraîneur de l’OM a été jusqu’à parler d’un possible départ : « Vous savez, j'en ai parlé avec Mehdi Benatia, j'en ai parlé aussi avec Pablo Longoria. Moi, je viens de la rue, je dis les choses comme elles sont. Et si le problème, c'est moi, eh bien moi je suis prêt à partir. Je rends mon contrat, je pars sans l'argent, ça, je m'en fous. Aucun problème. Moi, je n'ai pas envie de faire des excuses, de raconter des bêtises. Moi, je suis là pour dire la vérité. C'est tout ce que je sais faire ».

« C’est lui qui prend les valises et qui s’en va »

Pour le moment, Roberto De Zerbi reste donc l’entraîneur de l’OM. Mais d’ici quelques matchs, cela pourrait changer. En effet, si les défaites s’accumulent dans les semaines à venir, l’Italien pourrait mettre ses menaces à exécution et faire ses valises. C’est en tout cas ce qu’estime Jean-Michel Larqué comme il l’a expliqué au micro de RMC : « Si De Zerbi sur les 4 prochains matchs, il en perd 3 et en gagne 1, il est dehors ? Ce n’est pas lui qu’on met dehors, c’est lui qui prend les valises et qui s’en va ».

« C’est l’homme de la situation »

Un départ de Roberto De Zerbi n’est cependant pas d’actualité, du moins pas dans l’esprit de l’OM. En effet, le club phocéen a confiance en son entraîneur italien et Mehdi Benatia, conseiller sportif à Marseille, l’a clairement fait savoir ce mardi lors de son passage au micro de l’émission Rothen s’enflamme : « Pour nous, il n’y a pas de discussion, c’est l’homme de la situation. C’est un mec en or ».