Mercato : Un entraineur recale l’ASSE ?

Arnaud De Kanel

Les dirigeants stéphanois ne semblent pas écarter l'idée d'un changement de cap sur le banc. En effet, l'hypothèse de se séparer d’Olivier Dall’Oglio a été étudiée au sein du club. Dans cette perspective, le nom de Wilfried Nancy a même été mentionné comme potentiel successeur. Cependant, le technicien franco-canadien semble pour l'instant concentré sur son aventure avec le Columbus Crew, rendant plus qu'incertaine sa venue dans le Forez.

L'ASSE de souffrir et pointe toujours à la 16e place du classement, une position qui laisse planer le doute sur leur avenir en championnat. Face à cette situation préoccupante, la direction stéphanoise n’a pas tardé à envisager des solutions. Selon des sources proches du club, les dirigeants auraient déjà commencé à préparer l’après-Olivier Dall’Oglio, en contactant l’entraîneur Wilfried Nancy, un profil prometteur qui pourrait insuffler un nouveau souffle à l’équipe. Mais ce dernier se projette avec son club actuel.

Mercato - ASSE : Il a vécu un calvaire après son transfert https://t.co/Wf7Wg74ajx pic.twitter.com/72tjWPFzSh — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

«L'idée est de recommencer en mieux»

À Columbus Crew depuis près de deux ans, après un passage en tant qu’adjoint de Thierry Henry à l’Impact Montréal, l’entraîneur français Wilfried Nancy, 47 ans, a vu son équipe s'incliner en demi-finale de la Conférence Est face aux New York Red Bulls. Nancy s’est présenté en conférence de presse pour dresser le bilan de la saison et partager ses ambitions pour la prochaine, toujours en MLS et donc très loin du Forez et de l'ASSE.

«Une très, très bonne saison»

« Je suis très satisfait de ce que nous avons réalisé et l'idée est de recommencer en mieux. Mais le plus important pour moi est que nous avons appris beaucoup de choses en termes d'envie de s'améliorer chaque jour, d'envie de défier mes joueurs un peu plus, d'envie de m'ajuster moi-même, d'envie de leur donner plus de repos à certains moments au lieu de les pousser, parce que nous voulons tout le temps les pousser. C'est donc une très, très bonne saison pour ce que nous avons fait, évidemment en termes de résultat et ainsi de suite, mais aussi pour ce que nous avons appris collectivement et individuellement », a déclaré Wilfried Nancy. De mauvais augure pour l'ASSE.