Mercato - PSG : Un duo reformé grâce à ce transfert ?

Durant le mercato d'hiver, le PSG devrait tenter de dégraisser son effectif, et notamment dans le secteur défensif avec un certain Milan Skriniar dont le profil ne correspond plus à ce qu'attend Luis Enrique. La Juventus serait très intéressée par l'international slovaque qui pourrait d'ailleurs débarquer avec son compatriote et compère charnière en sélection.

Le mercato d'hiver ne devrait pas être particulièrement animé du côté du PSG qui cherchera toutefois à se séparer de de plusieurs joueurs indésirables. C'est le cas de Milan Skriniar qui n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et qui sera donc poussé au départ durant le mois de janvier. Et une porte de sortie semble s'ouvrir du côté de la Juventus.

Mercato : Le PSG veut virer son maillon faible ! https://t.co/UmHuWa6CkK pic.twitter.com/nqKAcIGiq5 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

La charnière Skriniar-Hancko reformée à la Juve ?

En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar est la priorité de Thiago Motta à la Juventus. Mais la Vieille Dame, confrontée à de nombreuses blessures dans ce secteur, cherchera également un axial gauche. Et le favori à ce poste se nomme David Hancko, titulaire indiscutable au Feyenoord et en sélection slovaque au sein de laquelle il forme la charnière centrale avec un certain... Milan Skriniar.

La short-list impressionnante de la Juve

Les deux joueurs pourraient donc se retrouver à la Juventus, qui continuent toutefois à suivre d'autres joueurs en parallèle à l'image de Kevin Danso (RC Lens), Radu Dragusin (Tottenham), Jaka Bijol (Udinese), Joachim Andersen (Fulham) et Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).