Mercato - PSG : Une immense signature va être annoncée

Arnaud De Kanel

Après plus de trois ans passés sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi s’impose désormais comme un pilier, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Le latéral marocain, lié au club de la capitale jusqu’en juin 2026, aurait donné son accord pour prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires. L'annonce est donc imminente.

Achraf Hakimi s’impose aujourd’hui comme l’un des piliers incontournables de l’effectif de Luis Enrique au PSG. Recruté à l’été 2021 avec la réputation d’un latéral parmi les plus talentueux de sa génération, le défenseur marocain a véritablement trouvé son rythme de croisière dans la capitale. Auteur d’un début de saison époustouflant, Hakimi est devenu indispensable au schéma du coach espagnol. Véritable taulier du vestiaire, il est sur le point de prolonger.

Hakimi va prolonger

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2026, Achraf Hakimi, est sur le point de renforcer son engagement à long terme avec le club de la capitale. Selon les informations de L'Équipe, la prolongation du contrat du latéral marocain serait désormais une question de jours. Le PSG aurait confirmé au quotidien sportif que « toutes les négociations sont ficelées » pour ce nouveau bail, qui lierait Hakimi au club jusqu’en 2029. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui peut compter sur la fidélité de son talentueux défenseur pour les prochaines années. L'officialisation est donc imminente pour Hakimi qui a un énorme objectif en tête.

«Avec le PSG, je veux entrer dans l’histoire»

« En Italie, j’ai pu consolider cette expérience en devenant champion. À Paris, eh bien c’est magnifique. Je suis dans la meilleure période de ma carrière. (…) Mon plus grand désir reste celui de remporter un titre avec mon pays. Et avec le PSG, je veux entrer dans l’histoire en remportant ma première Ligue des Champions », confiait-il pour GQ récemment. Avec Achraf Hakimi, Luis Enrique, qui s'apprête également à prolonger son contrat, pourra compter sur une valeur sûre à un poste de plus en plus important dans le football moderne.