Mercato - OM : Le joueur «parfait» arrive à Marseille ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours décidé à renforcer son effectif, l'OM scrute le marché en Ligue 1 en vue de dénicher une belle affaire lors du mercato d'hiver. Dans cette optique, la piste menant à Himad Abdelli a circulé ces derniers jours. Son profil technique et créateur semble d'ailleurs se fondre à merveille avec les qualités de Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot.

Depuis quelques semaines, Roberto De Zerbi cherche le parfait élément pour épauler Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, que ce soit dans un 4-3-3 avec donc un vrai troisième milieu de terrain, ou dans un 4-2-3-1 avec un profil de meneur de jeu. Amine Harit, Ismaël Koné et même Luis Henrique ont été utilisés dans ce rôle, sans jamais totalement convaincre, et la grave blessure de Valentin Carboni prive l'OM d'un solution majeure.

Mercato : Le divorce qui a fait les affaires de l’OM ! https://t.co/64qmf6dnSY pic.twitter.com/sgGlKppoFw — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Abdelli, le joueur parfait pour l'OM ?

Par conséquent, une recrue pourrait arriver dans ce secteur de jeu cet hiver. La piste menant à Himad Abdelli a circulé ces derniers jours. Le joueur du SCO Angers réalise un très bon début de saison. Et selon le journaliste du Phocéen Romain Canuti, il s'agit du profil parfait. « Himad Abdelli d'Angers, son nom ne fait pas rêver pour l'instant, mais il s'inscrit parfaitement dans la complémentarité d'un milieu avec Hojbjerg et Rabiot », confiait-il dans les Questions/Réponses du Talk Show, sur Le Phocéen.

Benatia reste assez vague sur le mercato

Toutefois, Medhi Benatia ne semble pas pressé de se décider pour cet hiver. Au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, le conseiller sportif de l'OM se montrait effectivement évasif au sujet du mercato : « Franchement, ce n’est pas vouloir répondre à côté, on va faire un point sur le mercato à venir, on va faire un point avec le coach et le président ». Autrement dit, l'OM va prochainement trancher pour son recrutement. Reste à savoir si le club phocéen choisira de recruter Himad Abdelli, ou plutôt de se tourner vers un renfort défensif.