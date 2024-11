Mercato : L'OM annonce la couleur pour le prochain transfert

Axel Cornic

Après un été très agité, l’Olympique de Marseille pourrait à nouveau être l’un des acteurs importants du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi, Mehdi Benatia a en tout cas livré quelques indices sur les prochains objectifs marseillais.

Après une saison catastrophique, l’OM a voulu faire table rase du passé pour entamer un tout nouveau cycle avec Roberto De Zerbi. Plus d’une dizaine de joueurs ont donc rejoint le club et quasiment autant d’indésirables ont été poussés vers la sortie, avec notamment Ismaïla Sarr, Jonathan Clauss ou encore Samuel Gigot. Un ménage qui ne convainc pourtant pas tout le monde...

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Un nouveau défenseur à l’OM ?

Certains estiment en effet que des secteurs ont grandement été affaiblis par la révolution menée cet été et cela serait notamment le cas de la défense. Invité de Rothen s’enflamme ce mardi, Mehdi Benatia a d’ailleurs été questionné sur une possible arrivée d’un défenseur à l’OM, en vue du mercato de janvier. « Franchement, ce n’est pas vouloir répondre à côté, on va faire un point sur le mercato à venir, on va faire un point avec le coach et le président » a déclaré le conseiller spécial du président Pablo Longoria.

« On peut toujours regarder pour renforcer, mais... »

« C’est sûr qu’en ce moment, quand on voit les buts qu’on prend contre Paris ou Auxerre, on peut changer beaucoup de choses. La vérité c’est que les défenseurs qui sont arrivés au mercato, ce sont pour moi des joueurs de grande qualité » a poursuivi Benatia, au micro de RMC Sport. « Si on y croyait il y a 3 mois, j’y crois toujours aujourd’hui (...) C’est une réflexion qu’on doit avoir avec le coach et le président en fonction de ce qu’on peut faire. Oui on peut toujours regarder pour renforcer, ça sera fait, mais la seule idée que j’ai c’est Lens ».