Mercato : «Tranquille», l’offre légendaire du PSG ne le fait pas trembler

Alors que la situation contractuelle de Lamine Yamal a longtemps été incertaine, le PSG aurait tenté sa chance avec une offre légendaire estimée à 250M€, ce qui en aurait fait le joueur le plus cher de l'Histoire. Cependant, alors qu'il dispose d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, le jeune ailier a été retenu par le FC Barcelone. Et désormais, Deco se montre très tranquille.

En quête du successeur de Kylian Mbappé, le PSG a multiplié les pistes, et selon la presse espagnole, l'une d'elles menait au nouveau phénomène de la Roja, un certain Lamine Yamal. Pour convaincre le Barça de lâcher son joyau, le club parisien aurait proposé 250M€, soit le transfert le plus important de l'histoire. En vain, le club blaugrana a repoussé cette offre sans jamais trembler comme le révèle Deco, interrogé sur l'intérêt du PSG.

Deco n'est pas inquiet pour Yamal

« C'est normal qu'un joueur comme Lamine ou d'autres que nous avons suscitent l'intérêt des clubs, c'est normal. Nous connaissons le marché et les clubs. Lamine est très jeune mais il est très mature pour son âge. Je peux imaginer et voir qu'il est heureux d'être ici. Compte tenu de tout ce qu'il a au Barça, j'oserais dire qu'il est très difficile de changer de club. Et ce n'est pas parce que je suis un Culé ou parce que je suis le directeur sportif du club », lâche le directeur sportif du FC Barcelone dans une interview accordée à Mundo Deportivo, avant de poursuivre.

«Nous sommes très heureux avec Lamine»

« Un joueur que le Barça possède et qui peut avoir une histoire spectaculaire au club, je ne pense pas qu'il le changerait pour un autre, mais c'est quelque chose qui dépend de nous. Nous sommes très heureux avec Lamine, il doit être apprécié comme les autres et il doit construire son histoire. Nous sommes tranquilles, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet mais le club doit faire ce qu'il a à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Même si vous avez des contrats et des clauses, le plus important est que les joueurs se sentent heureux et à l'aise et qu'ils aient envie de marquer l'histoire du club, c'est la chose la plus importante », ajoute Deco.