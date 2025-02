Le transfert qui va tous les régaler au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2012, le PSG recrutait le feu follet de Naples Ezequiel Lavezzi, qui le temps de quatre saisons, enflamma les pelouses de Ligue 1 et gagna le cœur des supporters parisiens. Treize ans plus tard, Paris a une fois de plus décidé de piocher à Naples avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Pour un ancien adjoint du club italien, le Géorgien est une version améliorée de l’Argentin.

Cet hiver, le PSG a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Priorité offensive du club parisien l’été dernier, le Géorgien a été recruté contre 70M€ par le club de la capitale au cours de ce mercato hivernal. Véritable icône à Naples, « Kvara » est désormais prêt à enflammer le couloir gauche du Parc des Princes.

Kvaratskhelia, successeur de Lavezzi au PSG ?

Treize ans plus tôt, un autre ailier de Naples était arrivé au PSG avec cette fouge. Ezequiel Lavezzi est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters parisiens, lui qui avait aussi réussi à conquérir les supporters napolitains. Pour Nicolo Frustalupi, ancien adjoint à Naples (2023-2024), Kvaratskhelia est encore plus fort qu’El Pocho, que ce dernier a également côtoyé par le passé.

« Kvara est davantage un leader technique »

« Avec Lavezzi, il y avait des caractéristiques similaires. Kvara est un peu plus fort techniquement dans les petits espaces, et un peu plus efficace devant le but, que ce soit les tirs ou bien les dernières passes. Kvara est davantage un leader technique, sur lequel ses coéquipiers s’appuient en lui donnant le ballon », a déclaré Frustalupi auprès du Canal Football Club ce dimanche.