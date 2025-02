Mercato - OM : C'est bouclé, son transfert est annoncé en Italie !

La rédaction

Roberto De Zerbi espère encore des renforts pendant ce mercato hivernal, notamment aux postes de milieu de terrain et d’attaquant. Cependant, Reda Belahyane (20 ans), le joueur de l’Hellas Vérone, devrait finalement rejoindre la Lazio de Rome. Les deux clubs seraient tombés d’accord et attendraient maintenant la signature et la visite médicale.

La fin du mercato approche à grands pas et l’OM souhaite encore se renforcer. Alors que L’Équipe annonçait il y a quelques jours que Roberto De Zerbi espérait encore des renforts en attaque et au milieu de terrain, les dirigeants olympiens avaient manifesté leur intérêt pour le joueur de l’Hellas Vérone, Reda Belahyane.

Un an à l'OM pour Quentin Merlin : une aventure qui transforme vie personnelle et attentes ! ⚽

➡️ https://t.co/54cKJ1hhra pic.twitter.com/SWW6I9vkCt — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

Direction Verone pour Reda Belahyane

Mais cette piste n’est plus d’actualité, étant donné que, d’après les informations de RMC Sport, l’international marocain devrait rester en Italie. Sous contrat jusqu’en 2028 avec son club, Reda Belahyane devrait rejoindre la Lazio. Les deux clubs italiens auraient déjà un accord et il ne manquerait plus que la signature et la visite médicale.

Rennes se fait dépasser

Alors que L’Équipe annonçait un accord entre Vérone et le Stade Rennais pour Reda Belahyane, le milieu ne devrait finalement pas non plus atterrir en Bretagne. Les Rouge et Noir devaient débourser 12 M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain de 20 ans.