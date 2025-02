Mercato - OM : Transfert bouclé grâce à un ami de Benatia ?

Thomas Bourseau

Malgré la venue de Luiz Felipe Ramos pendant la première semaine du mercato hivernal, le comité directeur de l'OM ne semble n'avoir jamais cessé la quête de la signature d'un nouveau défenseur avant la clôture du marché. Amar Dedic serait plus que jamais proche de s'engager en faveur du club marseillais et Miralem Pjanic, proche de Medhi Benatia, y serait pour beaucoup.

La troisième recrue hivernale de l'OM semble être en bonne voie. Amine Gouiri est venu, en toute fin de semaine dernière, combler le vide laissé par le transfert d'Elye Wahi à l'Eintracht Francfort pour 26M€ sans compter les bonus. Plus tôt durant le mercato, Luiz Felipe Ramos déposait déjà ses valises dans la cité phocéenne. Le défenseur central italo-brésilien notamment passé par la Lazio et le Betis Séville revenait en Europe après la résiliation de son contrat en Arabie saoudite à Al-Ittihad.

L'Olympique de Marseille tient son nouveau défenseur !

Amar Dedic, défenseur central de 22 ans du RB Salzbourg, serait déjà arrivé à Marseille pour s'y installer lors des six prochains mois, minimum. En effet, le journaliste Fabrizio Romano a révélé ces dernières heures que le prêt payant convenu avec le club autrichien, obligerait l'OM à lui verser 1,5M€. Et si jamais Dedic venait à disputer la moitié des rencontres de l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison, le transfert d'Amar Dedic se matérialiserait pour 10M€ en plus.

Amar Dedic à l'OM grâce à Miralem Pjanic ?

Medhi Benatia a côtoyé Miralem Pjanic dans les vestiaires de la Roma et de la Juventus. Aujourd'hui agent d'Amar Dedic, l'ancien joueur de l'OL serait à l'origine de la réussite de ce dossier pour l'Olympique de Marseille. Pjanic aurait lui même négocié avec le club phocéen dans l'option de trouver un accord entre toutes les parties concernées d'après le journaliste Emir Delic. Le troisième renfort de l'OM arrive, ce ne serait plus qu'une question d'heures à présent...