Dembélé - Barcola : Le PSG s'est trompé pour son mercato ?

Le 17 janvier, Khvicha Kvaratskhelia est devenu officiellement un nouveau joueur du PSG. Invité à se prononcer sur ce transfert, Bixente Lizarazu n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'attaquant géorgien. Malgré tout, l'ancienne gloire du Bayern estime que le PSG n'avait pas besoin de recruter un joueur d'un tel profil lors de ce mercato hivernal.

Pour s'attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a offert environ 70M€, hors bonus, au Napoli. Présent dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Bixente Lizarazu a affirmé que l'attaquant de 23 ans était le joueur idoine pour Luis Enrique.

«Est-ce que Paris manque de ce profil de joueur là ?»

« Si l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia est forcément un peu plus pour le PSG ? J’aime bien dire non par principe, mais là, je vais dire oui parce qu’il va très vite, c’est un excellent dribbleur, un excellent passeur, sur les côtés, il fait de grosses différences », a déclaré Bixente Lizarazu. Malgré tout, l'ancienne gloire du Bayern estime que le PSG aurait dû prioriser au autre profil pour son mercato hivernal.

«Ce n’est pas là que Paris manque d’explosivité»

« Le mais, c’est est-ce que Paris manque de ce profil de joueur là ? On a Dembélé, on a Barcola, on a Doué, même les latéraux sont offensifs, Mendes et Hakimi. Ce n’est pas forcément là que Paris manque d’explosivité. Mais j’aime ce joueur, il es très compatible avec le système de jeu de Luis Enrique », a conclu Bixente Lizarazu.