Transfert à l’OM : Habib Beye a dit oui !

A 24 ans, Amine Gouiri est aujourd’hui un joueur de l’OM. L’international algérien a été transféré en provenance de Rennes, avec qui un échange avec Ismaël Koné avait été évoqué. Cela n’a finalement pas eu lieu, mais ça ne voudrait pas autant dire que le Canadien ne rejoindra pas la Bretagne… où Habib Beye l’attendrait déjà.

L’OM a visiblement multiplié les erreurs lors du dernier mercato estival et le club phocéen essaye déjà de les réparer. Elye Wahi a été vendu à l’Eintracht Francfort et le prêt de Lilian Brassier en provenance de Brest a été rompu. Mais voilà qu’une autre recrue de l’été à l’OM pourrait encore faire ses valises. Débarqué en provenance de Watford, Ismaël Koné ne convainc par Roberto De Zerbi.

Koné à Rennes ?

Dans cette dernière ligne du mercato hivernal, Ismaël Koné pourrait donc quitter l’OM. Selon les informations de L’Equipe, Valence et des clubs allemands seraient intéressés. Mais il ne faudrait également pas oublier Rennes. Si un échange avec Amine Gouiri n’est désormais plus d’actualité, Koné resterait dans le viseur des Bretons, Frederic Massara ayant déjà discuté à plusieurs reprises avec Medhi Benatia du joueur de 22 ans.

C’est validé par Habib Beye

Ismaël Koné à Rennes, c’est encore possible, d’autant qu’un grand changement a eu lieu en Bretagne. En effet, Jorge Sampaoli a été remplacé par Habib Beye au poste d’entraîneur et voilà que ça rebattrait les cartes pour le joueur de l’OM. Le quotidien sportif assure alors ce dimanche que Beye aurait d’ores et déjà validé le profil de Koné. A voir maintenant s’il le verra rejoindre son effectif avant la clôture du mercato hivernal.