Clash avec Kylian Mbappé, «l’affaire est classée» !  

Il y a quelques jours, en marge de la rencontre de Ligue des Champions entre Brest et le Real Madrid, Kylian Mbappé a rencontré Noël Le Graët. Entre les deux hommes, ça avait chauffé il y a quasiment deux ans suite à l’affaire Zinedine Zidane. Mais voilà qu’entre Mbappé et Le Graët, cette page aurait été tournée.

Pour Kylian Mbappé, il était inconcevable de mal parler à Zinedine Zidane. Le capitaine de l’équipe de France l’avait alors clairement fait savoir à Noël Le Graët sur ses réseaux sociaux, en postant : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça ». Des propos qui avaient alors fait suite à ceux de l’ancien président de la FFF concernant Zizou, qui avaient déclenché une vive polémique : « Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? ‘Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier ? Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j’y crois à peine en ce qui me concerne ».

« Entre Kylian et moi, cette affaire est classée »

Le clash avait ainsi éclaté entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët. Qu’en est-il aujourd’hui entre l’attaquant du Real Madrid et l’ancien président de la FFF ? Les deux hommes se sont rencontrés il y a quelques jours en marge de la rencontre de Ligue des Champions à Guingamp entre Brest et le Real Madrid. Pour Le Journal du Dimanche, Le Graët a alors raconté : « Je ne l’avais plus vu depuis un moment. (…) Entre Kylian et moi, cette affaire est classée. Je l’ai connu quand il y a démarré, on a vécu des choses formidables et des petits conflits de la vie, comme avec un sponsor qu’il ne voulait pas honorer. J’ai beaucoup d’estime pour lui ».

« Je n’ai pas compris pourquoi l’affaire Zidane avait pris cette ampleur »

Revenant au passage sur l’affaire Zinedine Zidane, Noël Le Graët a également confié : « Je n’ai pas compris pourquoi l’affaire Zidane avait pris cette ampleur. J’étais agacé parce que je vais de prolonger de quatre le contrat de Didier Deschamps. Tout le monde l’aurait fait, je crois. Quand je l’annonce, j’ai un premier journaliste qui me dit : « Et Zidane ? ». Puis un autre, pareil. Le troisième, je l’ai envoyé balader. Je n’ai rien contre Zidane, que ce soit bien clair. Au contraire, je l’aime bien. Son éventuelle nomination en 2026 ne me regarde pas ».